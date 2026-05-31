Quem era o coletor que morreu após ser prensado por caminhão de lixo no PR

Um acidente fatal tirou a vida do coletor de lixo Crystopher Guilherme Matos de Souza, de 28 anos, na manhã de sábado (30), no bairro Cajuru, em Curitiba. O trabalhador morreu após ser prensado pelo caminhão de coleta contra um muro na Rua Sebastião Moletta. No momento do acidente, a vítima auxiliava o motorista durante uma manobra de marcha à ré. As informações são da Banda B.

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A principal suspeita inicial é a de que uma falha mecânica tenha provocado a tragédia. Em relato à Polícia Militar, o condutor do veículo afirmou que o caminhão se movimentou de maneira inesperada durante a manobra, atingindo o colega de trabalho. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram acionadas e chegaram a prestar os primeiros socorros, mas Crystopher não resistiu à gravidade dos ferimentos.

A tenente Guimarães, do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), explicou que a região atingida pelo veículo foi determinante para o óbito. Segundo a oficial, o impacto na área torácica provocou traumas severos e uma hemorragia interna aguda no trabalhador, configurando uma fatalidade com um rapaz tão jovem.

A morte gerou forte comoção entre familiares, amigos e colegas de profissão, que prestaram diversas homenagens nas redes sociais. Além de atuar na coleta de resíduos, Crystopher era conhecido por seu talento no futebol amador. Pai de família, ele atuava como goleiro no time Meninos da Vila e havia conquistado recentemente um título na última edição do torneio promovido por sua categoria profissional.

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Em nota oficial, o Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação de Curitiba (Siemaco) lamentou a perda, ressaltando que o jovem trabalhador e esportista representava muito mais do que apenas um número nas estatísticas de acidentes de trabalho.