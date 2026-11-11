Quem era médico que morreu com irmãs em rodovia do Litoral do Paraná

Profissional formado pela UFPR viajava acompanhado de duas irmãs, que também não resistiram à colisão na rodovia litorânea

O médico otorrinolaringologista Dinor Olegario Voss Junior, de 71 anos, morreu nesta terça-feira (10) em um grave acidente de trânsito na PR-508, a rodovia Alexandra-Matinhos, no Litoral do Paraná. No mesmo veículo viajavam suas duas irmãs, Elis Mary Voss Pimpão, de 68 anos, e Gisele Voss Bergamann, de 63, que também não resistiram ao impacto e morreram no local.

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A colisão ocorreu em meio a circunstâncias que estão sob investigação das autoridades policiais, que apuram inclusive o registro de um vídeo gravado por um dos condutores envolvidos momentos antes a cerca de 180 km/h.

Formado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) em dezembro de 1979, Dinor construiu uma sólida trajetória profissional de mais de quatro décadas dedicada à otorrinolaringologia. Ele era casado com a pediatra Suely Terezinha Zanon Voss. Pela relevância de sua atuação na saúde paranaense, o Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) emitiu nota oficial de pesar lamentando a perda do especialista e prestando solidariedade aos familiares e amigos.

As cerimônias de despedida do médico e das irmãs estão programadas para a quinta-feira (12), com velório realizado na Capela Luto Curitiba e o sepultamento com cremação previsto para as 16h no Crematório Luto Curitiba, localizado no município de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana da capital.