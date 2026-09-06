Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
FEMINICÍDIO

Quem era a médica encontrada morta em apartamento de Maringá

Gassi Paola de Souza Mazia, de 37 anos, era formada há uma década e trabalhava na rede pública de Sarandi. Ela deixa um filho de oito meses

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Quem era a médica encontrada morta em apartamento de Maringá
Autor A morte trágica gerou forte comoção entre pacientes, colegas de trabalho, familiares e amigos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Formada em Medicina há uma década e mãe de um bebê de oito meses, Gassi Paola de Souza Mazia, de 37 anos, é a vítima do feminicídio ocorrido em Maringá (PR), neste sábado (5), quando foi encontrada morta no apartamento em que morava.

LEIA MAIS: Médica encontrada morta em Maringá é identificada; marido é o principal suspeito

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Graduada pela Unisul Tubarão, em Santa Catarina, a médica trabalhava atualmente na Unidade Básica de Saúde (UBS) Nova Aliança, no município vizinho de Sarandi. Nas redes sociais, a profissional compartilhava a alegria da maternidade recente e registros de viagens em família. Em uma de suas publicações, chegou a descrever um passeio feito com o filho, quando ele tinha apenas seis meses, como uma das maiores aventuras de sua vida, projetando que seria a primeira de muitas.

A morte trágica gerou forte comoção entre pacientes, colegas de trabalho, familiares e amigos. Em nota oficial, a Prefeitura de Sarandi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lamentou a perda e exaltou a trajetória da servidora, destacando que ela dedicou seu conhecimento e experiência ao cuidado com a população. A administração municipal ressaltou que a contribuição da médica será lembrada com gratidão, e aproveitou a manifestação para repudiar toda forma de violência contra as mulheres.

Choro de criança levou Polícia até o local

O crime foi descoberto após vizinhos ouvirem o choro constante do filho de Gassi. O bebê havia sido deixado sozinho no apartamento, ao lado do corpo da mãe. A Polícia Militar foi acionada para checar a denúncia e isolou a cena do crime. Segundo as investigações da Polícia Civil, o marido da vítima, de 25 anos, teria esfaqueado a mulher após uma discussão durante a noite. O casal, que possuía um histórico de relacionamento conturbado, havia reatado há pouco tempo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após o ataque, o homem fugiu, mas acabou preso em flagrante na cidade de Mandaguari, onde foi localizado na casa da mãe. O suspeito precisou ser internado e permanece em uma unidade hospitalar sob escolta policial, pois também apresentava ferimentos provocados por arma branca no momento em que foi detido.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
casos de homicídio feminicidio histórico familiar maringa Saúde Pública Violência contra a mulher
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV