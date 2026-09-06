Quem era a médica encontrada morta em apartamento de Maringá

Gassi Paola de Souza Mazia, de 37 anos, era formada há uma década e trabalhava na rede pública de Sarandi. Ela deixa um filho de oito meses

Formada em Medicina há uma década e mãe de um bebê de oito meses, Gassi Paola de Souza Mazia, de 37 anos, é a vítima do feminicídio ocorrido em Maringá (PR), neste sábado (5), quando foi encontrada morta no apartamento em que morava.

LEIA MAIS: Médica encontrada morta em Maringá é identificada; marido é o principal suspeito

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Graduada pela Unisul Tubarão, em Santa Catarina, a médica trabalhava atualmente na Unidade Básica de Saúde (UBS) Nova Aliança, no município vizinho de Sarandi. Nas redes sociais, a profissional compartilhava a alegria da maternidade recente e registros de viagens em família. Em uma de suas publicações, chegou a descrever um passeio feito com o filho, quando ele tinha apenas seis meses, como uma das maiores aventuras de sua vida, projetando que seria a primeira de muitas.

A morte trágica gerou forte comoção entre pacientes, colegas de trabalho, familiares e amigos. Em nota oficial, a Prefeitura de Sarandi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lamentou a perda e exaltou a trajetória da servidora, destacando que ela dedicou seu conhecimento e experiência ao cuidado com a população. A administração municipal ressaltou que a contribuição da médica será lembrada com gratidão, e aproveitou a manifestação para repudiar toda forma de violência contra as mulheres.

Choro de criança levou Polícia até o local

O crime foi descoberto após vizinhos ouvirem o choro constante do filho de Gassi. O bebê havia sido deixado sozinho no apartamento, ao lado do corpo da mãe. A Polícia Militar foi acionada para checar a denúncia e isolou a cena do crime. Segundo as investigações da Polícia Civil, o marido da vítima, de 25 anos, teria esfaqueado a mulher após uma discussão durante a noite. O casal, que possuía um histórico de relacionamento conturbado, havia reatado há pouco tempo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após o ataque, o homem fugiu, mas acabou preso em flagrante na cidade de Mandaguari, onde foi localizado na casa da mãe. O suspeito precisou ser internado e permanece em uma unidade hospitalar sob escolta policial, pois também apresentava ferimentos provocados por arma branca no momento em que foi detido.