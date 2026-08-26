Quem era a família encontrada morta dentro de apartamento em Curitiba (PR)

Uma família de três pessoas foi encontrada morta com marcas de facadas, nesta terça-feira (25), dentro de um apartamento no 9º andar de um edifício no bairro Água Verde, em Curitiba.

As vítimas foram identificadas como o engenheiro civil Marcos Furuyama, de 50 anos, a médica pediatra Claudia Hitomi Shimada Furuyama, de 57, e o filho do casal, o estudante de engenharia mecatrônica da UTFPR Rafael Furuyama, de 21 anos. A principal linha de investigação da polícia aponta para um crime com motivação financeira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Engenheiro, esposa médica e filho estudante são achados mortos em condomínio no PR

Os corpos foram descobertos após vizinhos estranharem o sumiço da família, que não respondia a tentativas de contato desde o último domingo (23). O alerta decisivo, no entanto, veio dos latidos incessantes do cachorro de estimação. Preocupados, os moradores acionaram um chaveiro e, ao conseguirem abrir a porta do imóvel, depararam-se com as vítimas, que apresentavam graves perfurações nas regiões do peito e do abdômen.

De acordo com as informações apuradas pelas autoridades no local, a tragédia pode estar ligada a um quadro de falência empresarial recente de Marcos. O apartamento onde a família vivia já estaria penhorado por conta das dívidas, uma realidade financeira que teria sido mantida em segredo e descoberta apenas há poucos dias por Claudia, que atuava como pediatra há mais de duas décadas em Araucária, na Região Metropolitana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante desse cenário, os investigadores trabalham com a hipótese de um feminicídio seguido de homicídio motivado por esse colapso financeiro. O caso segue sob investigação para o esclarecimento total da dinâmica dos fatos.