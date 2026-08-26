Quem era a família encontrada morta dentro de apartamento em Curitiba (PR)
Vítimas foram descobertas após vizinhos acionarem um chaveiro; polícia apura se marido escondeu falência e penhora do imóvel da esposa
Uma família de três pessoas foi encontrada morta com marcas de facadas, nesta terça-feira (25), dentro de um apartamento no 9º andar de um edifício no bairro Água Verde, em Curitiba.
As vítimas foram identificadas como o engenheiro civil Marcos Furuyama, de 50 anos, a médica pediatra Claudia Hitomi Shimada Furuyama, de 57, e o filho do casal, o estudante de engenharia mecatrônica da UTFPR Rafael Furuyama, de 21 anos. A principal linha de investigação da polícia aponta para um crime com motivação financeira.
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Os corpos foram descobertos após vizinhos estranharem o sumiço da família, que não respondia a tentativas de contato desde o último domingo (23). O alerta decisivo, no entanto, veio dos latidos incessantes do cachorro de estimação. Preocupados, os moradores acionaram um chaveiro e, ao conseguirem abrir a porta do imóvel, depararam-se com as vítimas, que apresentavam graves perfurações nas regiões do peito e do abdômen.
De acordo com as informações apuradas pelas autoridades no local, a tragédia pode estar ligada a um quadro de falência empresarial recente de Marcos. O apartamento onde a família vivia já estaria penhorado por conta das dívidas, uma realidade financeira que teria sido mantida em segredo e descoberta apenas há poucos dias por Claudia, que atuava como pediatra há mais de duas décadas em Araucária, na Região Metropolitana.
Diante desse cenário, os investigadores trabalham com a hipótese de um feminicídio seguido de homicídio motivado por esse colapso financeiro. O caso segue sob investigação para o esclarecimento total da dinâmica dos fatos.