Quem é o professor vítima de acidente envolvendo quatro veículos no PR

O professor de educação física, Alceu do Rosário Junior, de 51 anos, morreu em um acidente envolvendo quatro veículos na rodovia BR-277, em Paranaguá, no litoral do Paraná. A vítima dirigia um Fiat Palio que se envolveu em um engavetamento na pista, iniciado após uma falha mecânica de outro automóvel. A morte repentina do educador gerou forte comoção na comunidade local, e o seu sepultamento ocorreu na manhã desta terça-feira (26), no Cemitério do Carmo.

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De acordo com os relatos registrados pela Polícia Rodoviária Federal, a sequência de batidas começou quando um Ford Fiesta parou bruscamente na faixa da direita da rodovia. O motorista alegou que o capô do carro abriu em movimento, o que provocou um susto e a perda momentânea do controle. Um caminhão que vinha logo atrás tentou frear, mas atingiu a traseira do Fiesta e, em seguida, parou no acostamento. Com o automóvel acidentado ainda sobre a pista, o Fiat Palio conduzido pelo professor não conseguiu parar a tempo, colidiu contra o Fiesta, bateu em uma mureta de proteção e atingiu a traseira do caminhão estacionado. Logo após, uma van também bateu na lateral do Fiesta. Alceu do Rosário Junior morreu no local.

Graduado em Farmácia e Educação Física, com especialização em Ciências do Treinamento Desportivo e mestrado em Ensino de Ciências Ambientais, o professor atuava no Colégio Estadual Bento Munhoz da Rocha Neto, de Paranaguá. Ele realizava treinamentos sociais em escolas e dedicou dez anos à formação de equipes masculinas de voleibol em Paranaguá, além de ter fundado e comandado a equipe AMUV/Paranaguá.

A Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral e a Federação Paranaense de Voleibol publicaram notas de pesar, ressaltando a trajetória do educador, o respeito aos colegas e o profundo comprometimento com a formação de atletas e estudantes ao longo de sua carreira.

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Com informações da Banda B