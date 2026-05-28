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FATALIDADE

Quem é o empresário morto após bater carro de frente contra carreta no PR

Vítima atuava no ramo automotivo e integrava a diretoria da associação comercial no Oeste do Estado

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 18:56:28 Editado em 28.05.2026, 18:56:22
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Quem é o empresário morto após bater carro de frente contra carreta no PR
Autor Empresário morreu após acidente na PR-491 - Foto: Reprodução

O empresário Fábio Carlos Fries, de 41 anos, morreu na tarde de quarta-feira (27) após o carro que dirigia bater de frente contra uma carreta na rodovia PR-495, no trecho entre os municípios de Medianeira e Missal, na região oeste do Paraná.

-LEIA MAIS: Homem morto por choque elétrico tentava furtar fios em Apucarana, diz delegado

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De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a colisão frontal ocorreu quando o automóvel da vítima atingiu o veículo de carga, que trafegava no sentido contrário da via. Com o forte impacto, o empresário sofreu ferimentos gravíssimos e faleceu ainda no local da batida, antes da chegada das equipes de socorro médico. O motorista da carreta sofreu apenas escoriações leves e recebeu atendimento. As causas exatas que levaram à invasão de pista serão investigadas pelas autoridades competentes.

Morador de Medianeira e com negócios no ramo automotivo, Fábio integrava a diretoria da Associação Empresarial de Medianeira (Acime), que emitiu uma nota oficial de pesar lamentando profundamente a perda trágica. Após a colisão, a rodovia foi parcialmente isolada para o trabalho de perícia da Polícia Científica e a remoção dos veículos.

O sepultamento ocorreu nesta quinta-feira na cidade de Cascavel.

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