Quem é o empresário morto após bater carro de frente contra carreta no PR

O empresário Fábio Carlos Fries, de 41 anos, morreu na tarde de quarta-feira (27) após o carro que dirigia bater de frente contra uma carreta na rodovia PR-495, no trecho entre os municípios de Medianeira e Missal, na região oeste do Paraná.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a colisão frontal ocorreu quando o automóvel da vítima atingiu o veículo de carga, que trafegava no sentido contrário da via. Com o forte impacto, o empresário sofreu ferimentos gravíssimos e faleceu ainda no local da batida, antes da chegada das equipes de socorro médico. O motorista da carreta sofreu apenas escoriações leves e recebeu atendimento. As causas exatas que levaram à invasão de pista serão investigadas pelas autoridades competentes.



Morador de Medianeira e com negócios no ramo automotivo, Fábio integrava a diretoria da Associação Empresarial de Medianeira (Acime), que emitiu uma nota oficial de pesar lamentando profundamente a perda trágica. Após a colisão, a rodovia foi parcialmente isolada para o trabalho de perícia da Polícia Científica e a remoção dos veículos.

O sepultamento ocorreu nesta quinta-feira na cidade de Cascavel.