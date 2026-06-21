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Quem é o empresário morto a tiros dentro de barbearia no PR

Hugo Moll, de 39 anos, foi executado na tarde de sexta-feira (19) em Ponta Grossa; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 10:41:17 Editado em 21.06.2026, 10:41:13
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Quem é o empresário morto a tiros dentro de barbearia no PR
Autor Vítima estava na cadeira de atendimento quando foi alvejada por diversos disparos - Foto: Reprodução aRede

O empresário da construção civil Hugo Moll, de 39 anos, foi morto a tiros dentro de uma barbearia em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná, na tarde de sexta-feira (19). O crime ocorreu na região do Jardim Castanheira, no bairro Uvaranas, e deixou uma segunda pessoa gravemente ferida. Natural de Foz do Iguaçu, Hugo morava na cidade e era considerado uma referência no setor em que atuava. O velório e o sepultamento ocorreram no sábado (20) no Cemitério Parque Campos Gerais.

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A execução aconteceu quando uma dupla armada invadiu o estabelecimento comercial. O construtor, que estava na cadeira de atendimento, foi alvejado por diversos disparos e morreu ainda no local. O proprietário da barbearia, um jovem de 22 anos, também foi atingido no tórax. Ele foi socorrido em estado grave por equipes de emergência e encaminhado na sequência para o Hospital Unimed.

Logo após o atentado, os atiradores fugiram em uma motocicleta. Imagens de câmeras de segurança obtidas pelas forças policiais registraram o momento em que os suspeitos sofrem um acidente durante a fuga. Ao passarem em alta velocidade pela Rua Siqueira Campos, em direção à Avenida Pedro Wosgrau, o condutor perdeu o controle da direção e ambos caíram na pista. Após a queda, os criminosos abandonaram o veículo no asfalto e fugiram a pé em direção a uma área de mata no bairro Cará-Cará.

As autoridades utilizam as imagens do circuito de monitoramento para tentar identificar e localizar os atiradores. Após o crime, a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Científica foram acionadas para realizar o isolamento da barbearia e do trecho onde a motocicleta foi deixada, dando início aos trabalhos de perícia e investigação.

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Com informações de aRede

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Crime Hugo Moll NOTÍCIAS Ponta Grossa segurança pública
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