Quem é o empresário indiciado por mandar matar diretor de franquia no Paraná

O empresário Oséias Gomes, indiciado pela Polícia Civil do Paraná como mandante do assassinato de José Claiton Leal Machado, é fundador e CEO de uma das maiores redes de clínicas odontológicas do Brasil.

- LEIA MAIS: Polícia indicia CEO de franquia odontológica por mandar matar ex-diretor no Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Natural de Carambeí, nos Campos Gerais, Oséias tem 54 anos e construiu carreira no setor empresarial com a criação da Odonto Excellence, franqueadora sediada em Ponta Grossa. A empresa possui mais de 1,3 mil unidades espalhadas pelo Brasil e outros países.

Além da atuação no ramo odontológico, o empresário também fundou a incubadora Lions Startups, voltada ao desenvolvimento de startups, e é proprietário de um resort na região dos Campos Gerais. Oséias ainda publicou livros voltados à gestão empresarial e empreendedorismo.

O nome do empresário voltou ao centro das atenções após a conclusão do inquérito que investigava a morte de José Claiton Leal Machado, diretor da própria empresa. O crime ocorreu em abril de 2022, em frente à casa da vítima, em Ponta Grossa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a investigação, José Claiton foi morto em uma emboscada quando chegava em casa com a filha. A polícia aponta que o assassinato teria sido motivado por conflitos empresariais internos e por uma suposta disputa pelo controle da companhia.

Após quatro anos de investigação, a Polícia Civil concluiu que Oséias Gomes teria atuado como mandante intelectual e financiador do homicídio. O empresário foi indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

As apurações envolveram quebra de sigilos bancários, análise de dados telemáticos e depoimentos de testemunhas. Conforme o inquérito, transferências bancárias ligadas ao empresário teriam sido usadas para operacionalizar os pagamentos relacionados ao crime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de Oséias, outras pessoas foram identificadas e denunciadas ao longo da investigação. Um dos executores já foi condenado e está preso. Outros envolvidos respondem ao processo por participação no planejamento e na logística do assassinato.

Em nota enviada à imprensa, a defesa do empresário afirmou que ele é vítima de criminosos e negou envolvimento no homicídio. Segundo os advogados, “a narrativa nos autos do processo é contrária ao que está sendo ventilado” e Oséias teria sido alvo de extorsão.