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Quem é Luis Felipe Cunha, advogado que assumirá vaga de Sérgio Moro no Senado

Articulador político das campanhas do ex-juiz ocupará a cadeira no Congresso Nacional até o início de 2031

Escrito por Da Redação
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Quem é Luis Felipe Cunha, advogado que assumirá vaga de Sérgio Moro no Senado
Autor Advogado Luis Felipe Cunha (União Brasil) - Foto: Arquivo pessoal

O advogado Luis Felipe Cunha (União Brasil), de 47 anos, assumirá uma cadeira no Senado Federal para cumprir o mandato até o início de 2031, em decorrência da eleição do senador Sérgio Moro (PL) ao Governo do Estado do Paraná no pleito deste domingo (4).

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A aliança entre o novo senador e o governador eleito antecede as disputas eleitorais. Amigo pessoal de Moro, Cunha atuou como coordenador do projeto político do ex-juiz em 2022, período em que acompanhou a pré-candidatura presidencial pelo Podemos até a consolidação da vitória ao Senado pelo União Brasil. Em 2023, o advogado assumiu a liderança das estratégias e articulações políticas do aliado no estado.

Nascido em São Paulo e morador de Curitiba desde 1994, Luis Felipe Cunha é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), instituição na qual também concluiu mestrado em Direito Econômico e Social. Em sua trajetória profissional, trabalhou como professor universitário, atuou por nove anos no Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil — Seção Paraná (OAB-PR) e atualmente é sócio do escritório Vosgerau & Cunha Advogados Associados.

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Direito e Política escolha política Luis Felipe Cunha Senado Federal Sergio Moro União Brasil
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