Quem é a jovem tatuadora que morreu em capotamento com 5 vítimas no PR

continua após publicidade

Foi identificada como Carolaine Silva a jovem que morreu após o carro que ela estava, um Gol, capotar na PR-092, em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O acidente aconteceu no começo da manhã deste domingo (23), e deixou outras quatro pessoas feridas, uma delas em estado grave.

continua após publicidade

📰 LEIA MAIS: "Guerra dos bonés" na política movimenta fábricas em Apucarana



📲 Clique aqui e receba as notícias do TNOnline no nosso grupo do WhatsApp

continua após publicidade

De acordo com a Banda B, capotamento aconteceu no trecho da rodovia que passa pelo bairro Madre. Não há informações sobre o que causou o acidente, mas o motorista pode ter se perdido sozinho no volante. Eles voltavam de um encontro entre amigos.

Com a pancada do capotamento, Carolaine chegou a ser arremessada de um lugar para o outro, dentro do veículo. Ela foi parar no porta-malas do Gol e já estava morta quando o socorro chegou.

Segundo os socorristas, todos os ocupantes do carro eram jovens. Os outros quatro foram socorridos e encaminhados ao Hospital Cajuru, em Curitiba. Um deles, de 24 anos, tinha ferimentos graves. Os outros três não corriam risco.

continua após publicidade

Amigos e familiares lamentam

Pelas redes sociais, amigos e familiares de Carolaine Silva lamentaram o acidente e a partida da jovem.

“Triste saber que você se foi, Carol. Meu Deus, dá nem para acreditar, lembro bem quando eu era adolescente, quando a gente sentava juntas na escola Dominical, você era tão adorável, uma pessoa sempre risonha, estava com a vida inteira pela frente. Muito triste saber assim do nada que você se foi. Peço a Deus que console o coração de seus pais e sua irmã”, disse uma amiga de Carolaine.

continua após publicidade

Outros amigos também pediram que Deus conforte a família e receba Carolaine de braços abertos. Todos afirmaram o quanto a jovem vai deixar saudades.



Carolaine Silva era tatuadora. Atualmente, a jovem trabalhava em um estúdio de tatuagem do bairro Ahu, em Curitiba. Ainda não há informações sobre o sepultamento.

Leia mais no site da Banda B, portal parceiro do TNOnline

Siga o TNOnline no Google News