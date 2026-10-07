Quem é a jovem de 19 anos encontrada morta em mata no PR

O corpo de Bianca Vieira do Prado, de 19 anos, que estava desaparecida há quase três semanas, foi encontrado enterrado em uma área de mata no bairro Guarituba, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, na terça-feira (6). A Polícia Civil do Paraná investiga as circunstâncias da morte e trabalha para identificar os possíveis envolvidos no crime.

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Bianca havia saído de casa no dia 16 de setembro acompanhada de uma amiga com destino a uma casa noturna no bairro Capão Raso, na capital paranaense. O último contato com a família ocorreu no dia seguinte, quando a jovem falou com a mãe por telefone e pediu R$ 80 para desbloquear o aparelho celular, afirmando que estava na casa de familiares dessa amiga. Desde então, a jovem não voltou a mandar mensagens nem a atender chamadas.

A localização do paradeiro da vítima ocorreu durante diligências das equipes policiais na região de Piraquara. Segundo a defesa da família, a pessoa que esteve por último com a jovem enquanto ela ainda estava viva é considerada peça-chave para esclarecer a dinâmica dos fatos. Após os trabalhos periciais no local onde o cadáver foi achado, o corpo foi encaminhado à Polícia Científica para os exames de identificação formal e posterior liberação aos familiares.