Quem é a funkeira do PR que lidera as paradas de sucesso na Ucrânia

A paranaense Beatriz Alcade Santos, ou Bibi Babydoll de 24 anos, se tornou a cantora mais ouvida na Ucrânia e está no topo do ranking viral global do Spotify. Com seu hit “Automotivo Bibi Fogosa” a curitibana passou das 11 milhões de visualizações no aplicativo de música.

No ranking viral global, que diariamente mapeia as faixas que viralizaram no Spotify pelo mundo, "Automotivo Bibi Fogosa" segue no topo, à frente do hit "Nothing Compares 2 U", de Sinéad O'Connor, cantora irlandesa falecida ontem. Parceria com o DJ Brunin XM, sua música é destaque no Spotify de 13 países.



A imensa maioria dos ucranianos infelizmente não são capazes de entender a letra do hit, que tem versos como "Tá muito quente aqui/ eu 'tô morrendo de calor/ Xota 'tá pegando fogo/ É tesão ou é amor?"

Após sete anos trabalhando como artista independente, Bibi ganhou um inédito destaque nas últimas semanas. Em seu site ela se define como performer, influencer, publicitária e corporate punk rock whore.

Nascida no Paraná, Bibi gosta de usar pirotecnias no palco para animar a plateia. Seus shows misturam de faíscas de fogo com beats e visuais ousados. Com 64,5 mil seguidores no Instagram, ela se inspira em Lady Gaga, mas faz funk bem brasileiro. Seu primeiro single, 'Pirigótika', foi lançado no canal KondZilla e chegou a 100 mil views em menos de uma semana. Antes Goth Rave' foi lançada e, antes mesmo do clipe sair e a maior parte da divulgação ser feita, já tem mais de 600k views no Tiktok em vídeos meus usando a música e mais de 100 vídeos de diversas pessoas usando o áudio.

Antes de ser diva pop, Bibi começou como youtuber, compartilhando diversas histórias da sua vida. Segundo ela, seus relatos incentivavam a "liberdade e emancipação feminina de forma pop, cômica, polêmica, educativa e inspiradora".

O seu repertório musical inclui ainda as músicas "Pussy Poison", sobre uma menina que se vinga do namorado abusivo, o envenenando, e "Nurse", sobre uma enfermeira que deforma sua paciente e se apaixona por sua criação. Já "Alien" é sobre três garotas tentam capturar um Alien que quer fugir da Área 51.

