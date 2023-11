Queimadas deixam céu carregado de fumaça no Paraná; vídeo

As queimadas na região centro-oeste do Brasil estão deixando o céu carregado de fumaça em diversos pontos do país, incluindo em algumas cidades do Paraná, segundo informou nesta quinta-feira (16) o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Veja o vídeo abaixo.

continua após publicidade

Conforme explica o meteorologista Lizandro Jacóbsen, com essas queimadas, algumas regiões, principalmente o oeste paranaense, acabam ficando com o céu, no final do dia, mais avermelhado. "Essa situação praticamente cobriu toda a região [oeste] e temos esse material particulado que deixa, no fim do dia, o céu um pouco mais avermelhado, assim como o pôr do sol mais vibrante e, claro, a qualidade do ar mais prejudicada", explica.

-LEIA MAIS: Setu auxilia municípios na captação de recursos federais

continua após publicidade

Apesar disso, segundo Jacóbsen, as chuvas devem aparecer nos próximos dias e melhorar a condição do ar. "Como tem previsão de chuva nos próximos dias, a tendência é de que essa situação melhor bastante, a qualidade do ar volte a apresentar níveis melhores em função das chuvas que praticamente limpam a atmosfera", finalizou o meteorologista.

Assista:

Siga o TNOnline no Google News