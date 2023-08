Queda de urso em zoológico de Curitiba diverte a internet; veja

O vídeo de um urso do Zoológico de Curitiba viralizou neste domingo (13) após o animal sofrer uma queda ao escalar uma árvore. Veja abaixo

A gravação foi feita por um visitante e o vídeo foi compartilhado pelo prefeito Rafael Greca (PSD). "Nosso Urso Andino Thorin é irrequieto. Um visitante flagrou o que lhe aconteceu ao brincar com uma árvore. Acabou caindo, mas felizmente passa bem", postou o prefeito no Twitter.

De acordo com a prefeitura, Thorin é um urso-de-óculos, também conhecido como jukumari, urso-andino ou urso-de-lunetas, que constitui a única espécie vivente de urso nativa da América do Sul. No início do ano, o animal foi transferido do zoológico de Sorocaba (SP) para Curitiba.

Ameaçado de extinção, o urso-de-óculos vive principalmente em países como Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Saiba mais sobre o zoológico de Curitiba aqui.

