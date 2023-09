Queda de monomotor deixa dois mortos no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Duas pessoas morreram após a queda de uma aeronave de pequeno porte no Paraná. O monomotor foi localizado na cidade de Dr. Ulysses, na Região Metropolitana de Curitiba, nesta segunda-feira (18), um dia após ser dado como desaparecido.

A aeronave - um Cessna 170 prefixo PP-DSX - saiu de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, às 11h de domingo (17) e a previsão de retorno era às 16h do mesmo dia. O Corpo de Bombeiros foi comunicado sobre o desaparecimento do avião por volta das 20h.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da cidade, bem como de municípios vizinhos e o Corpo de Bombeiros, foram deslocadas para o local. Os dois ocupantes morreram na queda.

"Recebemos solicitação via 193, onde foi relatado que um monomotor com dois tripulantes saiu de Siqueira Campos para fazer imagens aéreas da região de Dr. Ulisses até Cerro Azul, sobrevoando Jaguariaíva", informou o Corpo de Bombeiros.

