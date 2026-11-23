Uma falha no fornecimento de energia elétrica provocou a morte de aproximadamente 16 mil frangos em uma propriedade rural de Toledo, no oeste do Paraná, nesta segunda-feira (23). Segundo a produtora responsável pela granja, localizada na comunidade Linha Flórida, as perdas representam metade de um lote de cerca de 32 mil aves, que estavam com 28 dias de vida.

- leia mais: Jovem é presa suspeita de esfaquear mãe e duas filhas em frente a igreja no PR



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o relato da proprietária, o imóvel ficou 12 horas sem eletricidade e enfrentou outras nove horas de fornecimento com baixa tensão. A instabilidade na rede impediu o funcionamento adequado dos equipamentos de ventilação do aviário durante a madrugada, o que interrompeu a circulação de ar e causou a morte dos animais.

Ainda conforme a produtora, o gerador da propriedade chegou a desligar no momento em que a energia retornou, mas, como a tensão permaneceu baixa, o sistema de climatização não conseguiu se manter ativo. Os trabalhos de retirada das aves mortas do galpão tiveram início na manhã desta segunda-feira.

Em nota, a Companhia Paranaense de Energia (Copel) informou que a ocorrência está sendo tratada como prioridade e que equipes técnicas seguem mobilizadas na região para normalizar o serviço. Segundo a empresa, a interrupção no fornecimento foi causada pela quebra de dois postes no local, que passam por reparos para a recomposição segura da rede elétrica no menor prazo possível.