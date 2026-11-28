Droga seria levada para o Rio de Janeiro e foi entregue à Polícia Civil após acionamento da PM

Mais de 600 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar do Paraná em uma transportadora no bairro Boqueirão, em Curitiba, na sexta-feira (27). A droga foi descoberta depois que uma caixa caiu durante a transferência de mercadorias para um caminhão, e a documentação da carga indicava que o material seguiria para o Rio de Janeiro.

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Funcionários da empresa perceberam o entorpecente após um objeto cair no chão durante a movimentação da carga e chamar a atenção da equipe. De acordo com o 2º tenente Daniel, do 20º Batalhão da Polícia Militar, um dos trabalhadores ligou para o telefone 190 ao notar que o item parecia ser um tablete de maconha.

Segundo o tenente, equipes policiais foram até o endereço e confirmaram que se tratava da droga. Na sequência, os militares localizaram os demais tabletes no local e apreenderam todo o material.

Trabalhadores da transportadora apresentaram notas fiscais e guias de transporte ligadas à carga, apontando o estado do Rio de Janeiro como destino. O entorpecente e os documentos foram levados à Central de Flagrantes de Curitiba e repassados à Polícia Civil do Paraná para dar andamento à investigação e às demais medidas cabíveis.