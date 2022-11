Queda de barreiras deixa BR-376 bloqueada após chuva intensa

Da Redação

BR-376 registrou queda de barreira na tarde desta segunda-feira (28)

Duas rodovias que cortam a Grande Curitiba registram queda de barreira nesta segunda-feira (28), após uma forte chuva.

A Concessionária Autopista Régis Bittecourt informou o registro de um deslizamento de terra no km 51, em Campina Grande do Sul, sentido São Paulo, que deixou a faixa direita e o acostamento bloqueados, devido a um deslizamento de terra. O tráfego flui com lentidão pela faixa esquerda da via. Havia 8 km de fila no trecho antes das 16 horas.

Também nesta tarde, no km 673 da BR-376, em Guaratuba, a Concessionária Autopista Litoral Sul alertou para quedas de barreiras que causam bloqueios de faixas na BR-376/PR:

Sentido Curitiba, km 673,5, em Guaratuba – faixa esquerda; Fluxo normal.

Sentido Santa Catarina, km 668,8, em Guaratuba – faixas central e direita; Fila de 2 quilômetros.

Com informações do Bem Paraná.

