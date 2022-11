Queda de barreira deixa BR-116 interditada no Paraná; saiba mais

Da Redação

Um deslizamento de terra interditou parcialmente a BR-116, no início da tarde desta segunda-feira (28). A rodovia é responsável por ligar o Estado do Paraná a São Paulo.

Conforme a Arteris, concessionária responsável pelo trecho, a queda aconteceu no quilômetro 51, em Campina Grande do Sul, na região Metropolitana de Curitiba, por volta das 12h.

Devido ao deslizamento, há interdição total da faixa da direita e do acostamento, e interdição parcial faixa da esquerda no sentido São Paulo. A concessionária informou que não há previsão de liberação total das pistas.

Um congestionamento de quatro quilômetros foi registrado no local, conforme a Defesa Civil.





Também na BR-116

Um caminhoneiro, de 42 anos, morreu após o caminhão que dirigia cair de uma ponte, na tarde deste domingo (27). Marcelo Waterkemper perdeu o controle do veículo na altura do quilômetro 555, da BR-116, também em Campina Grande do Sul, no Paraná.

Câmeras de segurança da concessionária que administra o trecho fizeram o flagrante chocante do acidente. As imagens fortes mostram o momento em que o caminhão colide com uma estrutura e despenca da ponte que fica sobre a represa do Capivari.





Fonte: Informações do g1.

