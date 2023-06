'Que Deus acolha ele', diz avô de Luan sobre morte do autor de ataque

O avô de Luan Augusto, adolescente de 16 anos que morreu após ser baleado em um ataque a um colégio estadual de Cambé, norte do Paraná, conversou com a imprensa durante o velório do neto, na manhã desta quarta-feira (21). Valdomiro Augusto da Silva ficou emocionado ao falar sobre o caso e afirmou que perdoa o jovem de 21 anos responsável pelo ataque. O autor do atentado foi encontrado morto dentro de uma cela da Casa de Custódia de Londrina durante a madrugada deste dia.

Segundo Valdomiro, não há rancor algum contra o atirador. “Ontem a noite nós pedimos em oração por ele, eu não tenho ódio dele ter matado meu neto. Deus que vai cuidar dele. Como está a mãe desse rapaz? Você imaginou. Que Deus acolha ele. Eu como pai e avô, eu perdoo ele, não o conhecia, não tenho rancor nenhum. O que ele fez é Deus que vai julgar. Se ele já subiu lá pra cima, ele vai acertar as contas com Deus”, disse o avô de Luan Augusto em uma entrevista à Ric TV.

Luan e a namorada, Karoline Verri Alves, de 17 anos, foram mortos a tiros no ataque ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody na última segunda-feira (19). O rapaz será sepultado na manhã desta quarta-feira.

Karoline já foi enterrada, e o momento foi marcado sob forte emoção e muitos aplausos.

