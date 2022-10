Quatro veículos pegam fogo e uma pessoa morre após acidente na BR-376

Da Redação

A colisão aconteceu por volta das 19h desta terça-feira (5), no Km 335 da rodovia

Quatro veículos pegaram fogo e uma pessoa morreu após acidente na BR-376 em Ortigueira, nos Campos Gerais do Paraná. Outras cincos pessoas ficaram feridas. A colisão aconteceu por volta das 19h desta terça-feira (5), no Km 335 da rodovia, que ficou totalmente bloqueada por aproximadamente duas horas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um automóvel Montana atingiu um caminhão, a colisão foi frontal. Depois, o caminhão ainda bateu contra um Fiesta e um Fox, e todos pegaram fogo.

Quatro pessoas ficaram gravemente feridas e uma delas morreu no hospital, que ainda não teve a identificação revelada. Outras duas sofreram ferimentos leves e duas saíram ilesas do acidente. Equipes dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), socorreram as vítimas.

Os veículos ficaram completamente destruídos. Veja: null - Vídeo por: Reprodução





