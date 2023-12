Quatro suspeitos mortos em confronto em Maringá são identificados

Cinco criminosos morreram em uma troca de tiros com policiais militares na noite desta segunda-feira (4), na rotatória da Avenida Doutor Gastão Vidigal, com a Avenida Centenário, em Maringá.

- ENTENDA O CASO: Cinco suspeitos morrem após confronto com a PM em Maringá; vídeo

Momentos antes do confronto, os criminosos invadiram uma residência localizada na Avenida Anchieta, no bairro Jardim São José, utilizando pistolas, luvas, capacetes e balaclava. De acordo com o Capitão Rafael Cruz, comandante da Polícia Militar em Sarandi, a intenção dos indivíduos era executar o morador, que não estava no imóvel.

Quatro dos cinco mortos foram identificados:

Gustavo Santos da Silva, de 19 anos;

Evandro Teixeira Fernandes, de 26 anos;

Os irmãos Maycon Douglas Passarelli Pereira, de 28 anos e Marcelo Henrique Passarelli Pereira, de 26 anos;

O quinto suspeito não foi identificado até o momento.

De acordo com o comandante, os cinco homens são integrantes de um quadrilha responsável por vários roubos, tentativas de homicídios e homicídios. Eles são investigados como os autores de um dos últimos homicídios registrados em Sarandi.



