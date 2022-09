Quatro são condenados por morte de professor de geografia torturado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Professor de geografia, Ronaldo Pescador, 40 anos, foi assassinado em 2019

Quatro pessoas denunciadas pelo Ministério público do Paraná como responsáveis pela morte do professor de geografia, Ronaldo Pescador, 40 anos, foram condenadas pelo Tribunal do Júri de Curitiba, na terça-feira (27). O crime ocorreu no dia 30 de novembro de 2019.

continua após publicidade .

Os réus foram condenados por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual e as penas fixadas foram de 26 anos para dois réus e de 22 e 18 anos para os demais. Conforme a denúncia, na residência de um dos denunciados, os réus teriam agredido a vítima, desferindo socos e chutes e utilizando um martelo, uma faca e um cinto.

-LEIA MAIS: Corpo de jovem é encontrado em matagal no Paraná

continua após publicidade .

De acordo com as investigações, foi utilizado meio cruel, já que os réus, enquanto golpeavam o professor e o estrangulavam com um cinto, o asfixiaram com uma peça de roupa íntima.

Os denunciados ainda tentaram ocultar o cadáver, enrolando-o em diversos tecidos e colocando-o no interior de um veículo, que foi localizado no dia 31 de novembro daquele ano, no bairro Alto Boqueirão.

Posteriormente, os réus tentaram induzir a erro a perícia criminal, retirando do local onde o homicídio ocorreu o colchão em que a vítima foi morta e lavaram os vestígios de sangue.

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: Corpo de menina desaparecida é encontrado no Rio Paraná

Na sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença acolheu todas as teses do MPPR, sendo consideradas as qualificadoras do uso de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Os denunciados já estavam presos provisoriamente e seguem detidos. Também não foi dado a eles o direito de recorrer em liberdade. Foram condenados, Marcelo Hortmayer, Jhoe Matheus Mariano, Gabriela Ferraz Gonçalves e Guilherme Jesus Oliveira.

Com informações do Bem Paraná

Siga o TNOnline no Google News