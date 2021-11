Da Redação

Quatro praças de pedágio ainda estão funcionando no Paraná

Desde o último sábado (27), as cancelas de pedágio foram abertas no Paraná, fruto do término de contrato com concessionárias que cuidavam das estradas no estado.

Porém, quatro praças continuam cobrando as tarifas, pois não fazem parte do Anel de Integração, que teve os acordos de concessão encerrados no sábado.

As praças são gerenciadas pela Arteris, com contratos vigentes até 2033.

As praças de pedágio que tiveram as cancelas abertas fazem parte dos seis lotes do Anel de Integração, que foram concedidos à iniciativa privada em 1997. Elas eram administradas pelas concessionárias Caminhos do Paraná, Rodonorte, Econorte, Ecovia, Viapar e Ecocataratas.

Com o fim dos contratos, até que o leilão das novas concessões ocorra, o Governo do Paraná, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) fará a manutenção das rodovias estaduais, enquanto o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) cuidará das rodovias federais. Em paralelo, uma equipe com apoio das forças de segurança e atendimento de saúde vai trabalhar para garantir o atendimento aos usuários em situações de emergência, por exemplo.

Veja abaixo as praças que continuam com as tarifas vigentes

São José dos Pinhais, no km 635,1 da BR-376, que liga Curitiba ao Litoral de Santa Catarina – a tarifa continua sendo cobrada no valor de R$ 4,10, pela Arteris Litoral Sul.

Campina Grande do Sul, no km 57 da BR-116, na ligação do Paraná com São Paulo – o valor permanece R$ 3,40, sendo administrado pela Arteris Regis Bittencourt.

Fazenda Rio Grande, no km 134 da BR-116, e em Rio Negro, no km 204 da BR-116, a tarifa é de R$ 6,20. O trecho da Planalto Sul liga Curitiba à divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Fonte: GMC Online