Quatro pessoas são presas durante operação no litoral do Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) prenderam quatro pessoas em uma operação contra o tráfico de drogas no Litoral do Paraná, realizada nesta sexta-feira (29). Ainda foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão.

continua após publicidade

A ação teve a participação de 100 policiais civis e militares que atuam no Verão Maior Paraná e aconteceu simultaneamente em Paranaguá, Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba. A operação ainda contou com o apoio de cães policiais e de um dos helicópteros da PCPR.

- LEIA MAIS: Motociclista fica ferido após acidente durante apagão em Borrazópolis

continua após publicidade

O objetivo é coibir o tráfico e crimes relacionados. “Esse tipo de ação reflete na segurança do morador local e do turista que vem para o Litoral paranaense. Estamos a postos, trabalhando juntos para contribuir com a segurança pública”, afirmou o delegado da PCPR Rodrigo Brown.

“Entendemos que a segurança pública se faz assim, de forma integrada, com um único objetivo, que é servir a comunidade”, afirma o Tenente-Coronel Cristiano Stocco.

VERÃO MAIOR PARANÁ

O Verão Maior Paraná reúne uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste. A agenda completa pode ser consultada no site www.verao.pr.gov.br.

Siga o TNOnline no Google News