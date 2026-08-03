Quatro pessoas são presas ao tentar revender bolsa de luxo furtada de R$ 28 mil

Quatro pessoas foram presas na última sexta-feira (31) em Curitiba, suspeitas de envolvimento no furto de uma bolsa de luxo avaliada em R$ 28 mil. O crime ocorreu em um brechó da capital paranaense na quinta-feira (30), quando câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que uma mulher pegou o acessório e deixou o local sem pagar, acompanhada por um homem. O proprietário da loja acionou as autoridades logo após conferir os registros das imagens de monitoramento.

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A prisão do grupo aconteceu no dia seguinte, quando o casal contratou duas pessoas para servirem como intermediárias na tentativa de revender a bolsa furtada em outro brechó da cidade por R$ 10 mil. Conhecedora da marca e do modelo do item, a dona do segundo estabelecimento desconfiou do valor cobrado, que estava significativamente abaixo do preço de mercado, e decidiu acionar a Polícia Civil.

Equipes policiais foram até o comércio e abordaram a dupla responsável por tentar concretizar a venda. Durante a abordagem, os intermediadores indicaram aos agentes a localização exata do casal que havia cometido o furto e que aguardava o dinheiro da transação em um ponto próximo. Segundo o delegado Diego Ribeiro Martins, os quatro envolvidos foram encaminhados à delegacia e permanecem à disposição da Justiça.