Quatro pessoas são baleadas em Sarandi; dois homens morreram

Na noite deste domingo (26), quatro pessoas foram baleadas, em Sarandi, no noroeste do Paraná, sendo dois homens, que morreram no local, e duas mulheres atingidas por bala perdida, na perna e no pé. Elas foram socorridas pelas equipes do Samu e Siate e estão fora de perigo. O atentado ocorreu na frente de um estabelecimento comercial situado na Rua Curitiba, no Jardim Cometa.

De acordo com testemunhas, as vítimas estavam fumando narguilé quando foram surpreendidas por uma dupla que chegou de motocicleta no local. O ocupante da garupa desceu e foi na direção dos dois indivíduos. Na sequência, o suspeito sacou uma pistola e efetuou vários disparos. Após cometer o crime, a dupla fugiu tomando rumo ignorado.

As vítimas foram identificadas como Antônio Henrique Tavares Martins, de 35 anos, e Rodrigo Gomes da Silva, de 27 anos, que não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Diversas equipes da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal compareceram no local, além de investigadores da PCPR. Conforme informações dos delegados Adriano Garcia e William Araújo, os dois homens que morreram não tinham antecedentes criminais. No carro de uma das vítimas, foi encontrada uma arma de fogo e dois carregadores.

No local do crime, peritos da Polícia Científica encontraram 17cápsulas deflagradas de pistola calibre 09 milímetros. O setor de homicídios da Polícia Civil de Sarandi, já deu início as investigações para esclarecer essa dupla execução o quanto antes. Segundo o delegado Adriano Garcia, ambos os rapazes eram alvo do atirador. Nesse primeiro momento, nenhuma linha de investigação é descartada pela polícia.

