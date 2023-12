Quatro pessoas que morreram em acidente na BR-369 são identificadas

A terça-feira, 19 de dezembro, foi marcada por uma tragédia registrada na rodovia BR-369, entre Campo Mourão e Mamborê. As vítimas fatais do acidente envolvendo dois automóveis foram identificadas. Entre elas está uma criança de um ano.

- ENTENDA O ACIDENTE: Criança e dois adultos morrem em colisão entre carros na BR-369 no PR

Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Campo Mourão. As vítimas socorridas foram levadas para hospitais da região.

Identificação das vítimas fatais:

Francieli Marchese, de 39 anos de idade - ocupante do VW Gol

Márcio Fernando da Cruz, de 45 anos de idade. Marido de Francieli - ocupante do VW Gol

Marlene Rosa de Araújo, de 62 anos de idade. Sogra de Francieli e mãe de Márcio - ocupante do VW Gol

Sofia Leonardi Ferreira Trento, de 1 ano de idade - ocupante do Hyundai HB20

Márcio chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu e veio a óbito. Ele, Francieli e Marlene residiam em Campo Mourão. A pequena Sofia estava no HB20, juntamente com os pais de 28 e 29 anos, além dos irmãos de 6 e 9 anos de idade, que seguem no hospital, mas não há informações sobre o estado de saúde da família.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu próximo a praça de pedágio desativada. A batida envolveu um veículo modelo VW Gol ocupado por três pessoas e um Hyundai HB20 ocupado por um casal e três crianças. O Gol trafegava sentido a Cascavel e o outro automóvel seguia na direção contrária. A princípio o condutor do HB20 teria perdido a direção do carro e invadido a pista contrária provocando o impacto frontal.

Os veículos ficaram totalmente destruídos. Usuários da rodovia imediatamente acionaram o socorro. Diversas equipes de resgate foram para o local. Além das vítimas fatais, outras quatro pessoas ficaram feridas. As circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela PRF e Polícia Civil através de um trabalho minucioso que contará com o apoio da Polícia Científica.

