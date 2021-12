Da Redação

Quatro pessoas morrem em grave acidente no Paraná

Quatro pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas após uma batida entre dois carros, em Pinhão, na região central do Paraná, segundo o Corpo de Bombeiros. O acidente foi registrado na PR-459, na tarde de sexta-feira (24).

continua após publicidade .

Conforme os bombeiros, as pessoas que morreram estavam todas no mesmo veículo, sendo três homens, com idades entre 21 e 26 anos, além de uma criança de 11 anos.

No outro carro, duas mulheres, de 34 e 39 anos, tiveram ferimentos moderados. Além disso, dois homens, de 46 e 56 anos, tiveram ferimentos graves.

continua após publicidade .

Segundo os bombeiros, as vítimas que ficaram feridas estavam presas às ferragens do carro. Todos foram desencarcerados e levados para o hospital.

A polícia investiga as causas do acidente.

Com informações, G1