Quatro pessoas morrem em acidente na BR 376; rodovia está interditada

Uma tora se desprendeu de um caminhão que carregava madeira e atingiu um veículo

Um grave acidente tirou a vida de quatro pessoas e deixou uma gravemente ferida na manhã desta segunda-feira, 12, na BR 376, KM 437, no município de Tibagi, Paraná. Uma tora se desprendeu de um caminhão que carregava madeira e atingiu um veículo da prefeitura de Ortigueira. A rodovia está parcialmente interditada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas estavam no carro. Três das pessoas que morreram, ficaram presas às ferragens. Outra foi ejetada do veículo. Um ferido grave foi levado para um hospital da região.

O carro e o caminhão seguiam em sentidos contrários quando o caminhão tombou. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro envolvido no acidente pertencia à assistência social da Prefeitura de Ortigueira.

Ainda segundo a PRF, a via sentido Norte (Londrina) está totalmente interditada e uma das faixas no sentido Sul (Curitiba) também está bloqueada.

Instituto Médico Legal (IML), Criminalística, Bombeiros, PRF e Polícia Civil estão no local realizando atendimento.

Em breve, mais informações.

