Quatro pessoas morrem em acidente entre carro e caminhão

Um acidente fatal, envolvendo um carro e um caminhão, foi registrado na BR-153, em Ventania, Paraná. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro pessoas morreram na colisão.

O veículo GM Celta bateu de frente com o caminhão no km 166. Chovia bastante no momento do acidente.

A polícia informou que, ao chegarem no local, encontraram o automóvel dos jovens na contramão. A PRF não sabe informar se o motorista perdeu o controle e saiu da pista ou se tentava uma ultrapassagem.

Segundo a PRF, as vítimas fatais eram ocupantes do Celta. Já no caminhão havia duas pessoas, uma saiu ilesa e outra sofreu ferimentos leves.

Os jovens que estavam no carro eram moradores de Tibagi, Paraná. Paulo Rutiele, Douglas Souza, Thaylon Alves e Nathan Krucz tinham um grupo musical chamado "Inimigos do Samba".

A morte deles causou comoção na cidade.