Quatro pessoas ficam feridas em engavetamento na BR-277 no Paraná

Quatro pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, após um engavetamento na BR-277, em Balsa Nova.

O acidente de trânsito envolveu seis veículos na tarde de terça-feira (6), duas carretas, dois carros e uma van.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma idosa, de 72 anos, teve ferimentos graves e foi encaminhada ao Hospital Cajuru, em Curitiba.

Outras duas vítimas foram levadas para o Hospital Regional de Ponta Grossa e uma para a Santa Casa de Palmeira.

A pista foi interditada para atendimento das vítimas por cerca de duas horas e só foi liberada por volta das 17 horas.



As causas que levaram ao engavetamento não foram divulgadas.

