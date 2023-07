Quatro pessoas ficam feridas após carro bater contra árvore na BR-376

Siga o TNOnline no Google News

Um grave acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (7), na altura do quilômetro 368 da BR-376, em Ortigueira, no Norte do Paraná. Quatro pessoas ficaram feridas após um carro colidir contra uma árvore.

O acidente aconteceu na região do bairro dos Basílio. De acordo com apurações iniciais, o motorista teria perdido o controle da direção, o veículo saiu da pista e atingiu uma árvore às margens da rodovia.

O forte impacto resultou em quatro passageiros feridos. Até o momento desta publicação, as identidades não haviam sido divulgadas e nem foi informado o estado de saúde das vítimas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência e deverá apurar as circunstâncias do acidente. Equipes de socorro também foi chamadas para o local da colisão e prestaram os atendimentos necessários.





*Com informações Blog do Berimbau.

