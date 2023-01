Quatro pessoas da mesma família morrem em acidente na BR-470

Da Redação

O automóvel foi esmagado pela carreta

Quatro pessoas da mesma família, duas mulheres, um homem e um adolescente, morreram em grave acidente entre um carro de passeio e um caminhão na manhã deste sábado (21), na BR-470. A colisão aconteceu no município de Curitibanos, na Serra de Santa Catarina.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo com placas de Taió (SC) foi esmagado pelo caminhão. Um guindaste precisou ser usado para a remoção do caminhão para a retirada dos corpos.

As vítimas foram identificadas como, Marlene Pedroso, 53 anos, Tomás Pedroso, de 59, o adolescente Tiago Pedroso de 17 anos e Roseli Fernandes, 42 anos.

De acordo com a PRF, o motorista do caminhão não foi encontrado no local. Os documentos dele, no entanto, estavam dentro da cabine da carreta, conforme os bombeiros, e ele foi identificado.

Os corpos foram encaminhados ao IML. A forma como aconteceu o acidente não foi divulgada pela PRF.

* Com informações PP News

