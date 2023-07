Quatro helicópteros e um avião participam de buscas a bimotor no PR

Buscas seguem no litoral do Paraná por avião desaparecido

Quatro helicópteros e um avião participam das buscas pela aeronave Piper Arrow, que desapareceu na segunda-feira (3) com três ocupantes, sendo dois servidores do governo estadual e o piloto. O Corpo de Bombeiros também participa da operação, com a mobilização de 16 militares do 8° Grupamento com buscas em terra.

Passageiros, modelo e buscas: o que se sabe sobre avião desaparecido

O trabalho está concentrado na região da Serra da Prata, entre as cidades de Morretes e Guaratuba, no Litoral do Paraná. “Cinco aeronaves vão continuar as buscas ao avião monomotor nesta tarde. Elas serão empregadas em quadrantes: um helicóptero Black Hawk e um avião pelicano do Salvaero, um helicóptero da Casa Militar do Governo do Paraná (Resgate 04) e dois helicópteros do BPMOA (Falcão 12 e 13, equipados com infrared)”, informou o Governo do Estado, em nota.

O avião saiu de Umuarama, no Noroeste do Paraná, no começo da manhã de segunda-feira (3). A aeronave seguia em direção ao Litoral do Paraná e perdeu comunicação por volta das 10h15.

Segundo o governo estadual, as buscas são complexas. “Uma área inóspita, desabitada, área com vegetação muito fechada, com uma altitude muito elevada, sem contar com um fator limitante que são as condições meteorológicas de altitude. Não é uma região fácil de se chegar nem de ser acessada por equipes de terra. Uma operação um tanto quando complexa”, explicou o capitão Alexandre Bettiol Ferelli, coordenador de operações aéreas BPMoa.

Segundo ele, um dos helicópteros utilizados pela equipe nas buscas pelo avião desaparecido na Serra do Mar, no Paraná, é equipado com filtro infravermelho. "A câmera com o filtro infravermelho detecta o calor em corpos, mas não conseguimos detectar nada", disse.

Segundo a imprensa de Umuarama, os três ocupantes da aeronave são o piloto Jonas Borges Julião e dois passageiros, os servidores estaduais Heitor Genowei Junior e Felipe Furquim.

