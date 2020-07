Quatro dias após perder a mãe por Covid-19, homem morre pela doença na região de Curitiba

Continua após publicidade

A Prefeitura de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, confirmou neste sábado a 12° vítima do novo coronavírus na cidade. Trata-se de um homem de 41 anos que estava internado no Hospital São José.

O homem era morador do bairro Borda do Campo e estava internado no Hospital São José, em São José dos Pinhais. Detalhe é que a mãe dele, de 62 anos, morreu no mesmo hospital pela doença na última quarta-feira (10). Ela tinha comorbidades.

Ainda nesta semana, outra morte de um njovem morador de São José dos Pinhais chamou a atenção. Um paciente de 46 anos, sem comorbidades, morreu após passar alguns dias internados no Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba.

Casos na cidade

Além das doze mortes, São José dos Pinhais tem 349 casos confirmados, 523 descartados, 293 recuperados e 124 suspeitos.

(Com informações da Banda B)