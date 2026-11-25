Um casal de idosos, uma catadora de recicláveis e um agricultor estão entre as seis pessoas que morreram após os temporais de segunda (23) e terça-feira (24) no Paraná. As mortes ocorreram em quatro municípios. Em balanço divulgado no fim da manhã desta quarta-feira (25), a Defesa Civil informou que pelo menos 40 cidades registraram estragos e estimou que mais de 14 mil pessoas foram afetadas.



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Em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, Antonio Ferreira, de 81 anos, e Clotilde Ferreira, de 76, morreram afogados dentro de casa na segunda-feira. A água chegou a cerca de 1,6 metro no imóvel. Antonio havia passado por uma cirurgia e tinha mobilidade reduzida. Dois filhos do casal, de 40 e 50 anos, sofreram ferimentos leves ao tentar resgatá-los.

Em Verê, no Sudoeste, Marilene Rodrigues, de 35 anos, foi arrastada pela enxurrada na terça-feira ao sair de casa para salvar o cachorro da família. A catadora de recicláveis ainda tentou se segurar no telhado antes de ser levada pela correnteza. O corpo foi encontrado na manhã de quarta-feira.

Em Mato Rico, na região central do estado, o agricultor Ivanildo Mendes, de 25 anos, voltava do trabalho de moto na terça-feira quando tentou passar por uma estrada alagada. A correnteza o arrastou para um rio. O corpo foi localizado a cerca de 500 metros da ponte, após duas horas e meia de buscas.

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Outras duas mortes foram registradas na terça-feira em Nova Esperança do Sudoeste. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas eram um idoso e uma idosa. Os nomes, as idades e as circunstâncias das mortes não foram divulgados.

A passagem de uma frente fria pelo Paraná provocou alagamentos, enxurradas e interrupções no fornecimento de energia elétrica na terça-feira. Em Nova Esperança do Sudoeste, vídeos registraram um carro levado pela correnteza e uma casa inundada até o telhado. Bombeiros e voluntários usaram embarcações para atender moradores ilhados no Sudoeste.



Em Renascença, 20 pessoas ficaram desabrigadas e foram encaminhadas a abrigos públicos. Em Verê, 306 pessoas foram afetadas. Em Vitorino, foram 80. A Defesa Civil seguia atualizando o balanço na quarta-feira, à medida que recebia informações dos municípios onde foi acionada.

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Até as 16h15 de terça-feira, estações do Simepar e do Instituto Água e Terra (IAT) registraram acumulados acima de 50 milímetros em cinco cidades. Francisco Beltrão teve o maior volume, com 106,8 mm, seguido por Pato Branco (87,6 mm), Bom Sucesso do Sul (74 mm), Capanema (60,2 mm) e Toledo (55,6 mm). As rajadas de vento passaram de 80 km/h em Palmas, Laranjeiras do Sul e Ubiratã. A mais forte chegou a 85,3 km/h em Palmas.