Quatro cidades do Paraná terão ato em homenagem à artista venezuelana

O grupo Circo di SóLadies, companhia de palhaças mulheres, fez uma convocação para atos em todo o Brasil pela morte de Julieta Hernández, estuprada e morta enquanto viajava de bicicleta pelo Brasil. De acordo com a organização, mais de 20 cidades já confirmaram manifestações chamadas de bicicletadas, para esta sexta-feira (12). No Paraná, haverá atos em Curitiba, Londrina, Cascavel e Paranaguá.

“Convocamos pessoas por todo o Brasil a mobilizarem pedais nas suas cidades simultaneamente na próxima sexta-feira, a fim de homenagear Julieta Hernandez, a Miss Jujuba, para ocupar as ruas do Brasil em solidariedade a Julieta e para gritar contra a barbárie, o feminicídio, a violência e o extermínio que as mulheres sofrem diariamente”, diz a convocação do ato.

Os organizadores pedem que os participantes que puderem compareçam de bicicleta e que os artistas se apresentem durante o protesto.



