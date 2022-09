Quatis invadem residência no PR e comem 4 Kg de bacon, pães e frutas

Da Redação

Dezenas de quatis invadiram uma casa no município de Campo Mourão, no Centro-oeste do Paraná, nesta terça-feira (13). A dona da residência contou que os animais estavam, possivelmente, à procura de alimentos e deixaram um grande prejuízo, além de muita sujeira e bagunça por onde passaram.

Gisele Ostapechem, de 40 anos, relatou que os quatis comeram dois pacotes de pães, dois pacotes de biscoitos, dois pacotes de torcidas, cinco maças, um abacaxi, diversas tangerinas, quatro quilos de bacon, um pacote de torresmo e aproximadamente dois quilos de banha de porco.

A dona de casa contou ainda que, momentos antes da invasão inusitada, a família tinha visto alguns quatis no quintal da residência, e que o número de animais silvestres reunidos foi aumentando aos poucos. "Quando aconteceu de fato [a invasão], nós ouvimos toda a barulheira e quando subimos na escada, vimos que eram mais de cinquenta. Ficamos muito assustados, minha filha pequena nem quis ver", enfatizou a paranaense.

Após o grande susto, Gisele afirmou que irá mudar alguns hábitos rotineiros. "Agora estamos tomando alguns cuidados, do tipo, deixar a casa toda trancada, e não vamos deixar alimentos para o lado de fora ou em áreas de fácil acesso".

O que aconteceu na casa da família Ostapechem também foi percebido na vizinhança. Moradores têm relatado prejuízos com os quatis, uma vez que os animais escalam árvores e conseguem entrar nos terrenos das residências.

