Da Redação

Quase 87% dos municípios do Paraná já iniciaram a vacinação

Um levantamento realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta quinta-feira (14) apontou que 347 municípios do Paraná já iniciaram a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes sem comorbidades. As informações foram repassadas pelas equipes municipais para as Regionais de Saúde. O número representa 86,9% das 399 cidades do Estado.

A imunização destes jovens foi iniciada com a utilização do remanescente da reserva técnica, enviada aos municípios em todas as remessas, conforme pactuação entre a Sesa, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems/PR) e a Associação dos Municípios do Paraná (AMP) no dia 29 de setembro.

Segundo os dados do Vacinômetro nacional, o Estado já registrou 218.470 doses aplicadas em adolescentes. Somente nos primeiros 12 dias de outubro, 112.027 vacinas foram registradas na base nacional.

“Precisamos parabenizar esses profissionais de saúde e todas as 399 equipes municipais que fazem a vacinação acontecer de domingo a domingo. Mesmo sem doses direcionadas para esse público sem comorbidades, o Estado tem avançado na faixa etária e estamos trabalhando para conseguir mais doses do Governo Federal e assim atingir todas as cidades do Paraná nesta campanha”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

DADOS – De acordo com o levantamento da Sesa, todos os municípios já iniciaram a vacinação de adolescentes com condições pré-existentes, sendo que 66 cidades consideram a imunização deste público prioritário como concluída ou sem procura.

Já com relação a imunização em geral, sem comorbidades, 52 municípios aguardam o envio de doses para início da vacinação; 34 vacinam a faixa de 12 anos ou mais; cinco cidades estão vacinando o público de 13 anos ou mais; 19 municípios abriram para 14 anos ou mais; 59 estão atendendo a população de 15 anos ou mais; 92 cidades estão na faixa dos 16 anos e 138 municípios vacinam acima dos 17 anos.

“Não queremos criar nenhum tipo de competição entre os municípios porque essa guerra é de todos nós. Aqueles que possuem doses sobrando, estão avançando na imunização por faixa etária, e as cidades que já esgotaram a reserva técnica, devem aguardar o envio de novas doses por parte do Ministério da Saúde”, disse o secretário.

DOSES – Até agora, o Paraná recebeu duas remessas de imunizantes para a população de 12 a 17 anos pertencente a grupos prioritários. A primeira foi entregue no dia 24 de setembro e fazia parte da 53ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde. Neste envio o Estado foi contemplado com 99.450 imunizantes da Pfizer/BioNTech destinados para jovens com comorbidades e deficiência permanente. As vacinas foram distribuídas para as 22 Regionais de Saúde no sábado (25).

Três semanas depois, o Paraná recebeu a segunda remessa para adolescentes, com 3.082 doses referentes à 58ª pauta. As vacinas foram entregues nesta segunda-feira (11) e distribuídas para as Regionais na quarta-feira (13). Nesta remessa as doses foram direcionadas para adolescentes indígenas.

A Sesa tem atuado fortemente na requisição de mais doses para o avanço da vacinação em adolescentes no Paraná. No mês passado, uma comitiva da secretaria foi até Brasília para reunião com o secretário-executivo do Ministério da Saúde e garantiu o envio do primeiro lote com 99.450 doses para o Estado. Além disso, diariamente as equipes do Programa Estadual de Imunização dialogam com o Governo Federal na busca por mais imunizantes.

“A responsabilidade pela compra e distribuição das doses aos estados é do Ministério da Saúde. O Governo do Estado tem feito sua parte em solicitar constantemente o envio de mais vacinas para o Paraná e tão logo chegam ao Estado, já são descentralizadas para as Regionais e posteriormente aos municípios”, explicou Beto Preto.

HISTÓRICO – A ampliação da faixa etária para 12 anos ou mais, foi solicitada pela farmacêutica norte-americana Pfizer/BioNTech para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no dia 13 de maio. O órgão autorizou a indicação da vacina contra a Covid-19 neste público no dia 11 de junho.

46 dias depois, o Ministério da Saúde anunciou a inclusão de adolescentes no Plano Nacional de Imunizações (PNI), em nota conjunta com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) divulgada em 27 de julho.

No dia 15 de setembro, o Ministério da Saúde divulgou a Nota Técnica nº 40/2021 da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento da Covid-19 (SECOVID) formalizando a inclusão de adolescentes com comorbidades, deficiência permanente, privados de liberdade, gestantes, puérperas e lactantes, no PNI. Na ocasião, o Governo Federal decidiu vacinar somente pessoas que se encaixassem nestes grupos prioritários. Após insistência por parte dos estados e municípios, a SECOVID divulgou no dia 22 de setembro, a Nota Técnica nº 45/2021, revogando a nota nº 40 e recomendando novamente a imunização de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades.