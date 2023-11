Quase 60% das estradas têm algum tipo de problema no PR, aponta estudo

Um levantamento divulgado pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT) nesta quarta-feira (29) aponta que quase 60% das rodovias paranaenses têm algum tipo de problema de conservação. O estudo anual analisou 6.386 quilômetros de estradas no Estado.

Segundo o levantamento, 59,2% da malha rodoviária pavimentada apresenta algum tipo de falha no Paraná, sendo considerada regular (42%), ruim (14,74%) ou péssima (2,57%), enquanto 40,8% da malha é considerada ótima ou boa.

Quando considerado apenas o pavimento, 53,7% apresentam problemas e 46,3% têm condição satisfatória.

Segundo o governo estadual, no entanto, os números do Paraná estão acima da média nacional, que registrou 32,5% de trechos considerados bons ou ótimos, 41,4% de regulares e 26,1% de ruins ou péssimos na somatória dos 26 estados e do Distrito Federal.

O Paraná, ainda segundo o governo estadual, apresentou evolução no comparativo com os próprios dados contidos no estudo de 2022 da CNT. Houve um aumento de 3,3 pontos percentuais na avaliação positiva, que passou de 37,5% (sendo 26,2% bom e 11,3% ótimo) para os atuais 40,8% (28,3% bom e 12,5% ótimo) na avaliação geral. Para o Estado, as rodovias paranaenses estão ainda entre as melhores do País.

Entre os critérios avaliados, estão as condições do pavimento, acostamentos e pontes, faixas adicionais, existência de trechos perigosos, sinalização e a visibilidade dos motoristas que trafegam pelas rodovias. Cada critério macro foi subdivido em outros indicadores específicos que podem ser consultados na pesquisa completa da CNT .

MELHORIAS – A perspectiva do governo do Paraná é melhorar no ranking de rodovias nos próximos anos. Isso se deve à perspectiva de investimentos de mais de R$ 50 bilhões por meio do pacote de novas concessões rodoviárias, em que dois lotes já foram leiloados, e que serão aplicados em melhorias de 3,3 mil quilômetros de rodovias federais e estaduais.

Além das parcerias com a iniciativa privada, o Governo do Estado também está executando outros R$ 8 bilhões em obras de infraestrutura e logística com recursos próprios e de outros parceiros, como a Itaipu Binacional e os municípios.

O DER/PR ainda prepara para 2024 três novos programas de conservação: Programa de Manutenção/Conservação do Pavimento - ProMAC, contemplando cerca de 10.000 km de rodovias; Programa de Conservação da Faixa de Domínio - ProFaixa, que consiste basicamente na limpeza dos dispositivos de drenagem e sinalização e controle da vegetação ao longo das rodovias; e Programa de Manutenção da Pista e da Faixa de Domínio (Novas Concessões) - ProIntegra, concebido para atender aos trechos de rodovias estaduais que constam no rol de rodovias que estão em processo de concessão.

