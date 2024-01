Quase 5 mil turistas apreciam a Ilha do Mel no 1º fim de semana do ano

O primeiro fim de semana de 2024 registrou movimento intenso na Ilha do Mel, no Litoral. Mais de 4.900 turistas foram curtir o local, cartão-postal e um dos destinos mais simbólicos do Estado. No sábado (6), foram registrados 3.068 visitantes e outros 1.922 desembarcaram no domingo (7).

continua após publicidade

Além de paranaenses, argentinos e paraguaios têm curtido intensamente a Ilha do Mel e suas 30 praias, para todos os gostos, desde as mais desertas, como a Praia Grande, preferida dos surfistas, até as mais agitadas, como a de Encantadas, com bares e restaurantes.

- LEIA MAIS: Roupa Nova e duplas sertanejas abrem temporada de shows de verão

continua após publicidade

A família de Miguel Peralta, de Assunção, no Paraguai, esteve entre os milhares de turistas. O pessoal ficou encantado com as belezas do lugar. “Tudo aqui é fabuloso. Somos em 23 pessoas da família e todos estão muito contentes com a hospitalidade e a recepção dos brasileiros. Está sendo muito bom desfrutar o sol do Brasil. A Ilha do Mel é linda e foi uma experiência muito agradável”, comentou.

A família vai passar os próximos dez dias no Litoral do Paraná. Hospedados em Praia de Leste, gostaram muito de Matinhos e de Caiobá e não pouparam elogios às belezas do Estado e ao carinho dos brasileiros.

Outra família inteira de Córdoba, na Argentina, e um grupo de paraguaios, liderado por Fernando Benitez, de Ciudad del Este, também se divertiram e curtiram as belezas, a estrutura e a hospitalidade. “A Ilha do Mel é um verdadeiro paraíso”, afirmou Benitez.

continua após publicidade

ATRATIVOS:

Além das 30 opções de praia, a Ilha do Mel tem também a Fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres, o Farol das Conchas, a Baía dos Golfinhos e a Gruta das Encantadas. As praias estão entre as mais bonitas do Brasil. As praias do Farol, Encantadas, da Fortaleza, de Fora e a Praia Grande são as preferidas dos visitantes. A ilha oferece, ainda, belos passeios de barco e opções da gastronomia local, com pratos à base de peixes e frutos do mar.

“O nosso Litoral está crescendo cada vez mais e atraindo muitos turistas. A Ilha do Mel é a porta de entrada de muitos visitantes de fora do país”, afirma o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes. “Contamos com nosso pessoal para atender e recepcionar as pessoas, para que indiquem nosso Estado como destino turístico”. Há muitas pousadas e opções para hospedagem. Mais informações podem ser acessadas no site.

continua após publicidade

COMO CHEGAR:

Há dois caminhos para se chegar à Ilha do Mel e é preciso embarcar em balsas, o que torna o passeio ainda mais agradável. Por Paranaguá, a duração é de 1h30. Embarcando via Pontal do Sul, são 30 minutos. As passagens podem ser compradas nos terminais de embarque, ou via internet, pela Abaline, com ida e volta custando entre R$ 44,18 e R$ 80 por pessoa, dependendo do ponto de partida.

continua após publicidade

ORIENTAÇÕES:

Na ilha só é permitido circular a pé ou de bicicleta. Nos terminais de embarque existem estacionamentos para veículos. Não é necessário o cadastro para acessar a Unidade de Conservação. Também não precisa de credenciamento, mas há um limite de ocupação de 5 mil pessoas. O controle é feito na catraca do terminal de transporte. É importante ressaltar que não é permitida a entrada de nenhum tipo de animal doméstico.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



continua após publicidade

Serviço:

Terminal de embarque Pontal do Sul: Rua Alameda do Café - Ilha do Mel, Pontal do Paraná - PR, 83255-000

Terminal de embarque Paranaguá: Rua General Carneiro, 290 - Centro Histórico

VERÃO MAIOR PARANÁ:

O Verão Maior Paraná reúne uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste. São atividades esportivas e de lazer que englobam aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e competições nacionais e internacionais, programação inclusiva e educação ambiental. A agenda completa pode ser consultada no site.

Siga o TNOnline no Google News