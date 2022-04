Quase 400 entidades devem atualizar perfil no Nota Paraná

Da Redação

Entidades cadastradas no Nota Paraná devem manter atualização cadastral em dia para receber valores -

O Nota Paraná, programa vinculado à Secretaria da Fazenda, distribui prêmios mensais para as entidades sociais cadastradas. Por esse motivo é importante que as instituições mantenham sempre seu cadastro atualizado para poder receber os valores, que variam em prêmios de R$ 20 mil e a R$ 100 (eles podem ser cumulativos).

continua após publicidade .

Atualmente, das 1,6 mil entidades sem fins lucrativos que contribuem para a assistência social, educação, saúde e geração de emprego no Estado cadastradas no programa, 392 deixaram de receber os créditos do Nota Paraná por falta de atualização cadastral. O número representa um quarto do total.

Só no mês de março, 1.026 entidades foram beneficiadas com créditos do Nota Paraná. Foram distribuídos R$ 2,2 milhões para as instituições cadastradas.

continua após publicidade .

“É fundamental que as instituições verifiquem sempre as datas dos documentos para manter seus cadastros e suas prestações de contas em dia e assim poder receber os valores acumulados em conta”, destaca a coordenadora do Programa Nota Paraná, Marta Gambini.

Sem a atualização, os valores são bloqueados e as instituições não podem realizar transferências de créditos ou prêmios do programa. Atualmente são mais de R$ 2 milhões em valores bloqueados para as instituições. Já foram repassados R$ 283,2 milhões desde o início, em 2015.

EXEMPLOS – Marcelo Misga, presidente da Associação Amigo Animal, afirma que a instituição sempre preza pela regularidade cadastral para ter acesso aos recursos. “Sempre corremos atrás dos documentos necessários e da prestação de contas, pois os valores do Nota Paraná são essenciais para nossa instituição”, afirma.

continua após publicidade .

Para o coordenador-geral do Instituto Raquetes Salvam Vidas, Cristiano Nunes, manter uma ONG no atual contexto global sempre exige apoio externo. "Sem recursos não conseguimos manter nosso trabalho, então é essencial manter os cadastrados em dia, pois como este retorno conseguimos manter nossa estrutura com material”, completa.

Para regularizar a situação cadastral as entidades devem seguir o passo a passo para atualizar o seu cadastro no Programa Nota Paraná. A instituição que estiver com o cadastro desatualizado recebe um aviso em seu perfil no programa informando que deve realizar o processo de atualização dos documentos. Assim, deve acessar seu cadastro, clicar na aba “Meu perfil” e atualizar os documentos necessários.

DOAÇÕES – Também é possível fazer a doação de notas para as instituições, que podem ser sorteadas com os valores dos bilhetes premiados nos sorteios.

continua após publicidade .

Para ajudar as instituições, o cidadão pode doar as notas fiscais nas quais não informa seu CPF. Assim, os bilhetes para concorrer aos sorteios do programa, concedidos de acordo com as compras realizadas, vão para a instituição, que terá mais chances de ser contemplada. Há três formas de efetivar a doação. Essa é uma decisão exclusiva do consumidor.

Ao acessar o site do Nota Paraná com CPF e senha, há um caminho na aba “Minhas Doações” para escolher a entidade e digitar a chave de acesso da nota fiscal. Outra forma é utilizar o aplicativo Nota Paraná, que está disponível para Android e iOS. Na opção “Doações”, o cidadão busca a entidade desejada e lê o QR Code da nota fiscal.

O doador também pode depositar a nota fiscal em urnas disponibilizadas pelas entidades nos estabelecimentos comerciais. A própria instituição recolhe as notas e se encarrega de cadastrá-las usando o site ou aplicativo do Nota Paraná.