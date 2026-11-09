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TRÂNSITO

Quase 30% da frota de veículos do PR está com o licenciamento pendente

Levantamento de setembro mostra que 6,67 milhões estão em dia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Quase 30% da frota de veículos do PR está com o licenciamento pendente
Autor Em setembro, 43,3% já haviam quitado o licenciamento de 2026, enquanto 26,98% ainda circulavam com o documento de 2025 válido - Foto: Roberto Dziura Jr/Arquivo AEN

Cerca de 2,8 milhões de veículos estavam com o licenciamento pendente no Paraná em setembro de 2026. Segundo levantamento do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), 29,83% da frota estadual apresentava alguma pendência, o equivalente a quase três em cada dez veículos.

-LEIA MAIS: Radares começam a fiscalizar excesso de velocidade em oito praças de pedágio do Paraná

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O atraso no pagamento da taxa é uma das causas apontadas pelo órgão. IPVA em aberto, multas não quitadas, bloqueios judiciais e restrições administrativas ligadas à transferência de propriedade também podem impedir a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).

Na outra ponta, o Detran-PR contabilizou 6.674.937 veículos em situação regular, o equivalente a 70,28% da frota. Em setembro, 43,3% já haviam quitado o licenciamento de 2026, enquanto 26,98% ainda circulavam com o documento de 2025 válido.

O índice de regularização foi o maior dos quatro anos comparados pelo órgão. Em setembro de 2025, era de 69,83%. No mesmo mês de 2024 e 2023, os percentuais foram de 69,3% e 69,2%, respectivamente.

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Quatro Pontes, no Oeste, liderou o ranking estadual, com 85,85% da frota em dia e 14,15% com pendências. Na sequência ficaram Mercedes (79,88%), Pérola d’Oeste (79,75%), Planalto (79,29%) e Nova Santa Rosa (79,12%).

Entre os municípios com mais de 100 mil veículos, Toledo teve o melhor índice de regularização, com 74,37%, seguido por Curitiba, com 73,52%. Na capital, 53,75% da frota já estava com o licenciamento de 2026 quitado em setembro.

O prazo para o licenciamento de veículos com placa final 9 vence em 13 de novembro. Para as placas de final 0, o vencimento é em 27 de novembro. Os prazos para os demais finais já terminaram.

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A taxa custa R$ 94,61. A guia pode ser emitida pelo site do Detran-PR, pelo aplicativo Detran Inteligente ou nas unidades de atendimento. Segundo o órgão, com o pagamento via Pix e os demais débitos quitados, o certificado fica disponível em até 15 minutos. Detran-PR

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