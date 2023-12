Quase 1,2 mil docentes são nomeados para a rede estadual de educação

Siga o TNOnline no Google News

O governador Carlos Massa Ratinho Junior oficializou nesta quarta-feira (20) a nomeação de 1.180 novos professores que atuarão na rede estadual de ensino a partir de 2024. Com a publicação do Decreto 4.493/2023, os servidores aprovados no Concurso Público realizado neste ano vão trabalhar a partir de 2024 nos 32 Núcleos Regionais de Educação.

O próximo passo é aguardar a convocação para apresentação de documentos exigidos para a posse. O processo pode ser acompanhado no portal oficial do Concurso.

O último concurso público para professores havia sido realizado há uma década no Estado. Como o certame é prorrogável por mais dois anos (ou seja, pode ter até quatro anos de duração), a expectativa é de que haja um chamamento de novos candidatos durante o período.

As vagas que serão preenchidas são para carga horária de 20 horas, mas o candidato que concorreu a dois cargos (dois em docência ou para um professor docente e outro de professor pedagogo) poderá ter a carga horária de 40 horas semanais.

