Quarto homem morto em confronto com a Rotam é identificado

O grupo estava em um carro com queixa de roubo na véspera de Natal

Foram identificados oficialmente no Instituto Médico Legal de Maringá (IML), os quatro jovens que morreram em um confronto com a Rotam na última quarta-feira (27).

- ENTENDA O CASO: Quatro homens em um carro roubado morrem em confronto com a Rotam

O grupo estava em um carro VW Golf de cor prata com queixa de roubo na véspera de Natal. São eles:

Carlos Augusto Gazzani Campos, 19 anos

Bruno Henrique Dias Pereira, 24 anos

Kauã Lucena Lima, 17 anos

Alécio Cleiton de Oliveira, 36 anos

Carlos, Bruno e Kauã morreram no local da ocorrência, nas proximidades da UBS do Jardim Bela Vista, em Paiçandu, região Noroeste do Paraná. Já Alécio foi socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, minutos antes do confronto, o bando teria tentado roubar um outro carro. A tentativa de assalto ocorreu em Maringá, nas proximidades do Shopping Catuai – entroncamento das rodovias BR-376 e PR-317. Os suspeitos portavam dois revólveres e duas pistolas.



