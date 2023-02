Quaresma movimenta peixarias de supermercados do Paraná

Da Redação

As vendas devem aumentar15% em relação ao mesmo período de 2022.

Durante os 40 dias que antecedem a Páscoa, muitos cristãos optam por substituir as carnes vermelhas por outras fontes de proteína, como peixes e ovos. Nesta época do ano, a maioria das peixarias de supermercados do Paraná costuma vender 30% a mais do que nos outros meses do ano. Para a equipe do Super Muffato, as vendas devem aumentar15% em relação ao mesmo período de 2022.

Entre os tipos de peixes mais procurados em supermercados estão os filés de merluza e de tilápia. Os estados de Paraná e São Paulo são os maiores produtores e exportadores de tilápia do país, o que deve favorecer a oferta deste peixe em diversos cortes e formatos, como iscas, empanados, filés e postas.

Outras opções bastante procuradas são o salmão e os similares ao bacalhau. Diversos tipos de camarões e frutos do mar congelados também estão no mix de vendas de supermercados da cidade. O preparo destes pratos costuma pedir azeite, principalmente nas ocasiões especiais relativas à Páscoa. A expectativa de venda, conforme a equipe do Muffato, é de um crescimento de 15% nas vendas, em relação à Quaresma de 2022.

Peixes são nutritivos

Peixes são ótimas fontes de aminoácidos essenciais, entre eles retinol, ferro, zinco, vitamina D, vitamina E, cálcio, iodo e selênio. Além disso, a carne branca e magra contribui para o controle do colesterol. Muitos pescados contêm ainda ômega 3, que auxilia na manutenção de níveis adequados de triglicerídeos.

Harmonizando com vinhos

A carne de peixe combina muito bem com vinhos brancos. Para o sommelier José Pinheiro, uma boa aposta seria um Sauvignon Blanc ou Pinot Grigio. Porém, para o bacalhau, que possui um sabor bem mais intenso e acentuado, é recomendada a combinação com o clássico Vinho Verde português, de boa aromaticidade e persistência em boca, ou então, um vinho tinto mais leve, fresco e frutado como Pinot Noir. Para acompanhar frutos do mar, os vinhos rosés são ótimas escolhas.

