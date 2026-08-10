"Quando ele bebe, acha que tudo é traição", diz esposa de Jadson em depoimento

Companheira alega ter sido agarrada pelo pescoço no banheiro de casa e relata histórico de agressões do ex-jogador do Corinthians

A esposa do ex-jogador de futebol Jádson Rodrigues da Silva, de 42 anos, relatou à Polícia Civil do Paraná ter sido vítima de enforcamento e agressões recorrentes motivadas por ciúmes excessivos e pelo consumo de bebidas alcoólicas por parte do marido. O depoimento foi prestado na Delegacia de Cambé, no Norte do estado, após a prisão em flagrante do ex-meio-campista no último sábado (8).

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Segundo o relato da mulher, o ex-atleta do Corinthians e Atheltico-PR apresenta alteração comportamental grave quando ingere álcool. Ela afirmou que o marido demonstra "dupla personalidade" sob o efeito de bebidas e rotineiramente faz acusações infundadas de traição.

"Quando ele bebe, ele acha que tudo é traição, ele tem ciúme excessivo e ele projeta", declarou a vítima durante a oitiva.

O episódio que culminou na prisão do ex-jogador ocorreu após uma discussão no banheiro do imóvel onde o casal residia há cerca de três semanas. De acordo com a vítima, ao tentar se afastar para tomar banho, ela foi encurralada por Jádson. Para não assustar as crianças presentes na residência — a filha da mulher e o filho de 14 anos de Jádson —, a vítima afirmou que preferiu não reagir.

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Nesse momento, o ex-atleta agarrou o pescoço da companheira com as duas mãos e tentou enforcá-la. Equipes policiais constataram marcas visíveis na região do pescoço da mulher. Após o ataque, a vítima acionou a portaria do condomínio e a Polícia Militar.

A vítima revelou à autoridade policial que esta não foi a primeira vez que sofreu agressões físicas. Segundo ela, há registros prévios de violência doméstica, incluindo um boletim de ocorrência registrado em Curitiba. Em outra ocasião, ocorrida há menos de dez dias durante um trajeto de carro para Londrina, Jádson também teria tentado enforcá-la na presença de uma testemunha.

A mulher afirmou sentir constante temor em relação às atitudes do companheiro. "Eu sempre com medo dele, que quando ele está muito alterado, eu tenho muito medo dele", afirmou na delegacia.

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No domingo (9), o Ministério Público do Paraná (MP-PR) solicitou a concessão de liberdade provisória sem fiança, medida acolhida pela Justiça. A decisão impôs medidas cautelares, incluindo a proibição de frequentar bares, obrigatoriedade de comparecimento bimestral em juízo e proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização. A vítima formalizou o pedido de medida protetiva de urgência e manifestou interesse em dar prosseguimento à representação criminal por lesão corporal.



Acompanhado por advogado durante o interrogatório, Jádson minimizou o episódio em declaração ao delegado: "Eu acho que foi uma questão de briga de marido e mulher, mas faz parte".

Em nota oficial, a defesa do ex-jogador informou que o caso corre em segredo de justiça e que não comentará os fatos publicamente, ressaltando a presunção de inocência e requerendo respeito à privacidade dos envolvidos.

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Ex-jogador durante interrogatório - Foto: Reprodução Ex-jogador durante interrogatório - Foto: Reprodução





Veja a nota na íntegra

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O que disse a defesa

"A defesa do Sr. Jadson Rodrigues da Silva esclarece que ele responde a uma apuração em fase inicial, amparado pela presunção de inocência. Após análise do caso, o Poder Judiciário reconheceu não haver fundamento para mantê-lo preso, concedendo-lhe a liberdade. Por tramitar o feito em segredo de justiça e em respeito a todos os envolvidos e suas famílias, a defesa não discutirá os fatos pela imprensa, reservando os esclarecimentos ao foro adequado. Pedimos serenidade e respeito à privacidade."



