Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
INJEÇÃO SEMANAL

Qual é o medicamento para emagrecer que tem o mesmo efeito de uma bariátrica

Estudo revela perda de peso recorde com nova caneta emagrecedora de tripla ação; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.06.2026, 14:43:37 Editado em 08.06.2026, 14:43:22
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Qual é o medicamento para emagrecer que tem o mesmo efeito de uma bariátrica
Autor Diferencial da retatrutida está em sua tripla ação - Foto: FreePik

Uma pesquisa recente publicada na prestigiada revista científica Lancet revelou que a retatrutida, uma nova injeção de aplicação semanal, é capaz de promover uma perda de peso de até 28% em pacientes com diabetes tipo 2. Os resultados, que se assemelham aos obtidos por meio de cirurgia bariátrica, abrem uma nova fronteira no tratamento da obesidade e de condições associadas. Os dados foram apresentados no congresso da Associação Americana de Diabetes, nos Estados Unidos, reforçando as informações preliminares que já vinham sendo divulgadas pela farmacêutica Eli Lilly.

-LEIA MAIS: Lei torna crime exercício ilegal da medicina veterinária

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O grande diferencial da retatrutida em relação a outras "canetas emagrecedoras" já conhecidas no mercado, como o Ozempic e o Mounjaro, está em sua tripla ação. O medicamento imita os hormônios liberados pelo intestino após as refeições para sinalizar saciedade ao cérebro e auxiliar o pâncreas no controle da insulina, mas inova ao acionar também o receptor de glucagon. Esse terceiro mecanismo é responsável por estimular o organismo a aumentar o gasto calórico de forma contínua, mesmo quando o paciente está em repouso.

Durante o ensaio clínico principal, 930 adultos com diabetes tipo 2 foram acompanhados por até 80 semanas. Os participantes que receberam a dose mais alta da medicação apresentaram uma redução de peso média superior a 28%, um desempenho mais de quatro vezes maior do que o registrado no grupo que recebeu apenas placebo. Com esse impacto expressivo, mais de 65% desses pacientes deixaram de se enquadrar nos critérios de obesidade pelo Índice de Massa Corporal, além de apresentarem uma queda nos níveis de açúcar no sangue que foi o dobro da observada no grupo de controle.

O levantamento também demonstrou benefícios significativos da molécula no combate a outras duas condições médicas, o que pode embasar futuros pedidos de aprovação regulatória para ampliar as indicações de uso da droga. Em pacientes com obesidade, a retatrutida reduziu em mais de 60% a gravidade da apneia do sono, um distúrbio respiratório noturno que eleva os riscos cardiovasculares. Além disso, houve uma diminuição de até 73% nas dores causadas pela osteoartrite no joelho, uma doença que desgasta as articulações e afeta o dia a dia de milhões de pessoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar de todo o potencial terapêutico promissor, a retatrutida ainda precisa passar por análises adicionais rigorosas de segurança e por uma revisão formal das agências regulatórias antes de ser oficialmente liberada para comercialização. No entanto, autoridades sanitárias e policiais já enfrentam um desafio imediato devido à circulação precoce de versões ilegais do produto. No Paraguai, empresas chegaram a anunciar canetas à base da substância antes mesmo da divulgação oficial do estudo, criando um mercado paralelo que coloca a saúde pública em risco.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Receita Federal confirmam que realizam apreensões diárias na fronteira de Foz do Iguaçu, sendo o Paraguai a principal origem desse contrabando. Apenas nos três primeiros meses de 2026, o valor das canetas emagrecedoras interceptadas ultrapassou a marca de 11 milhões de reais, montante que já supera o total apreendido em todo o ano de 2025. As autoridades brasileiras são categóricas ao alertar que qualquer produto oferecido atualmente com o nome de retatrutida é proibido, não possui garantia de segurança e representa um grave perigo para quem o consome.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Diabetes emagrecimento Medicamentos obesidade retatrutida SAÚDE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV