Quadrilha troca tiros com a polícia após assalto a ônibus no PR

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) entrou em confronto armado com uma quadrilha de criminosos que havia acabado de assaltar um ônibus de turismo que voltava de Foz do Iguaçu, no Paraná, com destino a São Paulo.

A troca de tiros aconteceu na madrugada desta quinta-feira (02), na zona rural do município de Engenheiro Beltrão, para onde os assaltantes haviam levado o coletivo. De acordo com o motorista, os bandidos ameaçaram atirar contra o ônibus e obrigaram que ele parasse no acostamento.

Todos os 18 passageiros foram rendidos e roubados. No entanto, quando os criminosos se preparavam para fugir, a quadrilha foi surpreendida por uma equipe policial que havia recebido uma denúncia sobre o assalto.

Conforme informações da PRE, os agentes foram recebidos com tiros e, então, teve início o confronto. Os suspeitos fugiram para o meio do mato, deixando para trás o veículo que utilizaram no roubo, todos os objetos e dinheiro roubados e, ainda, um revólver.

Buscas estão sendo realizadas na região para tentar localizar os criminosos.

Com informações portal Pinga Fogo.

